El Hospital Vall d'Hebron vuelve a autorizar visitas a los pacientes no covid a partir del viernes 17 de septiembre

Los pacientes covid hospitalizados, no podrán recibir acompañantes. Se mantiene la información a la familia por vía telefónica y el ofrecimiento de videollamadas. En cambio, los pacientes no covid, podrán estar con un acompañante y habrá dos turnos de visita diaria: de 13.30 a 14.30 horas y de 18.30 a 19.30 horas.

En cuanto a las urgencias, los pacientes covid, no podrán ir con acompañantes y los no covid podrán entrar con una persona. En la UCI, tampoco se autorizan los acompañantes a los pacientes covid y para los no covid se permite un acompañante tres días a la semana de 15.00 a 16.00 horas.