Hospitales de Barcelona acusan la falta de personal frente a ómicron y amenazan con protestas

Mientras fuentes sindicales del Hospital Moisés Broggi (Sant Joan Despí) denuncian a este medio que su saturación ha convertido "el pasillo en otra sala de urgencias", la plantilla del de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat) reclama unos cambios que no se han producido "en ninguna de las seis olas", según Maribel Ramírez, portavoz de CGT. "Estamos cansados de que no se nos respeten los derechos laborales, hay trabajadores que se están quitando días de fiesta que se cobran, pero los días de fiesta no se recuperan".