Impulsan una prueba piloto para reducir el impacto de las toallitas: “Sería más efectivo si la gente las tirase a las papeleras”

Sin la colaboración ciudadana, ideas como la del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, uno de los principales destinos de la Costa Brava, no son suficientes para frenar la contaminación : “La gente se tiene que concienciar de que no se tienen que tirar las toallitas al váter porque cuesta mucho que se deshagan, aunque ponga que son biodegradables. No lo son, los mares están llenos ”, explican desde el consistorio.

Para la población, el principal problema es la ambigüedad entre las toallitas biodegradables que se pueden tirar al váter y las que no. “Todas las toallitas no se deshacen y aunque algunas pongan que se puedan tirar no me fío”, comenta una señora desde la playa de Sant Feliu de Guíxols.