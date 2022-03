Urdangarin vuelve al Barça para hacer unas prácticas de entrenador de balonmano

Iñaki Urdangarin ha vuelto al FC Barcelona. El exjugador del equipo azulgrana de balomnano y todavía esposo de la infanta Cristina de Borbón se encuentra vinculado al Barça con un contrato de prácticas por las que no está cobrando.

Urdangarin "ha hecho un coaching de entrenador y debe hacer un curso de diez meses, unas prácticas", en palabras de Masip, que ha agregado: "Prácticas, no es trabajo". No obstante, no ha dado ningún detalle más concreto sobre cuáles son sus tareas, aunque Ya es mediodía 'fresh' ha desvelado que se está preparando para ser entrenador de juveniles.