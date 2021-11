La familia fallecida en el incendio de Tetuán vivía en una antigua oficina bancaria con la luz pinchada

"Nos despertó un humo negro y nos desalojaron", comenta un vecino del bloque situado encima del asentamiento. El desalojo ha sido rápido, los trabajos de extinción duraron dos horas y la estructura del edificio no corre peligro.

Las caras de horror y sorpresa de los vecinos llenan la plaza Tetuán. Muchos lloran por los niños: "No puedo creer lo que ha ocurrido. El viernes les traje tres bolsas de ropa de mis nietos ", explica un vecino.

A su lado, el conserje de la escalera se emociona: "Se veía venir. Los niños no iban al colegio y había muchas peleas. No entiendo cómo no actuaron los servicios sociales", comenta el portero entre lágrimas.