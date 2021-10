Incidentes en el barrio de Sarrià durante sus fiestas en otra noche de botellones en Barcelona

"Después de tanta restricción, me apetece vivir, si me he vacunado es para seguir avanzando", justifica una mujer que, entre la multitud, sin distancia ni mascarilla, agrega: "Hay que seguir teniendo cuidado, la gente tiene muchas ganas de salir, pero tenemos que comportarnos". Asimismo, a algunos jóvenes no les ha acabado de convencer el "ambiente" porque han presenciado "un par de peleas y botellazos", aseguran.