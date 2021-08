Insultos y lanzamiento de botellas en las fiestas de Gràcia en Barcelona

6.000 personas han sido desalojadas en diferentes puntos de la ciudad y 3.500 en el entorno del barrio de Gràcia. Los incidentes también se han producido entre los asistentes. Una chica ha denunciado una agresión por parte de un chico que, presuntamente, había insultado a un amigo suyo al grito de “maricón”. “Había salido a defenderle y he acabado agredida”, explica.

Las aglomeraciones en las plazas del céntrico barrio barcelonés no han cesado hasta la intervención de la policía en una noche marcada por el fin del toque de queda . Una decisión que ha generado opiniones dispares entre los jóvenes: “Ya era hora, tenemos ganas de fiesta y de disfrutar”, comenta un joven durante la juerga nocturna.

Aunque no todos piensan igual: “Es pronto para quitar el toque de queda”, explica otro joven, al no sentirse seguro entre la multitud de gente durante la segunda noche sin confinamiento nocturno tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de no avalar la prórroga de esta medida en la ciudad.