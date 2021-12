Un joven deja su piso en Barcelona después de que la propietaria le obligara a retirar la bandera LGTBI

Un joven catalán ha abandonado este sábado su piso alquilado en pleno centro de Barcelona después de que la propietaria de la vivienda le solicitase retirar la bandera del colectivo LGTBI que tenía colgada en su terraza aferrándose a una cláusula del contrato que obliga a los arrendatarios a "no colgar ningún elemento que altere o modifique la uniformidad o estética del edificio".

Una denuncia que ha hecho Marc Anguera, de 30 años y procedente de Tarragona, a través de sus redes sociales, en los que anuncia que, tal y como avisó a la inmobiliaria, deja el piso debido a dicha obligación : "Hoy me voy de mi casa por tener mi bandera LGTBI colgada en la terraza".

En el mes de septiembre, Marc recibió un primer correo electrónico de la inmobiliaria comunicándole que tenía que quitar la bandera del balcón tras el aviso de la propiedad. "Sé que casi no se ve, pero la propiedad no quieren que nadie cuelgue nada en la fachada del edificio", explicaba la inmobiliaria al joven.

Un correo que obtuvo una rápida y extensa respuesta por parte del joven. Una carta dirigida también a los dueños de la vivienda en la que remarcaba que la bandera "era una reivindicación del colectivo LGTBI a los hechos ocurridos durante los últimos meses" a nivel nacional. Además, el joven opina que esta petición "es un insulto" y considera que "el problema no es la uniformidad, el problema es la bandera y lo ésta que significa". Además, considera que "no tiene "ninguna duda" que el motivo de la retirada de la bandera es "puramente ideológico". Por ello y debido a que la propiedad no "ha entendido su reflexión", abandona la vivienda.