Constatan la falta de medidas anticovid en discotecas de Barcelona: "Me siento como en 2019"

Barcelona recupera parte de su aclamada vida nocturna con la reapertura de las discotecas y bares musicales , y lo hace con sentimientos encontrados. Tras más de un año sin pisar un local de ocio nocturno, los jóvenes han salido en masa bajo el requisito de poseer y mostrar su pasaporte covid en un nuevo intento por dotar de seguridad la vuelta del sector, aunque algunos hacen un hueco a la inquietud entre la euforia: "No veo mascarillas, me siento como en 2019".

No obstante, una vez dentro, han constatado lo que han visto en el exterior: la ausencia de mascarillas, a pesar de ser obligatorias mientras no se consuma. "Piden llevarla, pero otra cosa es que luego la gente la lleve... nadie lo cumple, no he visto una sola mascarilla", zanjan. Lo han visto también con sus propios ojos dos chicos que van más allá: "Distancia de seguridad, ninguna, mucha gente y mucha aglomeración, y no, nadie va con mascarilla; te la pones tú y te miran raro".