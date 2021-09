Un juez de Barcelona autoriza a una madre a vacunar a sus hijos pese a la oposición del padre

El padre no quería vacunar a los adolescentes por la "incerteza" sobre la eficacia de la vacuna y los efectos adversos que puede tener. De hecho, cuando la juez habló con los dos menores, estos le manifestaron que no querían vacunarse porque su padre hacia muchos meses que se documentaba sobre "los efectos negativos" de la vacuna. Sin embargo, según el juez, el progenitor no argumenta la oposición a la vacuna "más allá de la información que parece haber recogido a través de internet y las redes sociales".