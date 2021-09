Una juez de Barcelona revoca el tratamiento de ozonoterapia a un paciente con Covid como pidió la Generalitat

En el primero expone una mejoría del paciente, “habiendo superado la fase infecciosa de su proceso de COVID, gracias a los tratamientos y cuidados recibidos en Clínica(...) por lo que decido no aplicar la terapia con ozono ” asegura. Y el mismo día, emite un nuevo comunicado el que afirma que el paciente "está muy lejos de estar fuera de peligro" y que es necesario el tratamiento.

La familia denunció a la clínica donde está ingresado el paciente tras negarse a administrarle el tratamiento de ozonoterapia que prescribía la doctora. El equipo médico de la clínica se negó basándose en protocolos aprobados para el tratamiento de enfermos graves de covid, en los que no se incluye la ozonoterapia. Tras la sentencia favorable del juez, la Generalitat y el Colegio de Médicos de Barcelona criticaron la sentencia.

El Servei Català de la Salut afirmó que la ozonoterapia no se incluye en sus tratamientos contra la COVID porque no ha evidencia científica. La Agencia Española del Medicamento considera que no es el momento idóneo para la administración de ozono dada la falta de evidencia científica