Jugueterías catalanas cancelan pedidos a Asia ante el temor del retraso en las entregas para Navidad

Esta cadena especializada en material escolar ha cancelado el 3 % de sus encargos para no asumir el riesgo de que lleguen con la campaña ya acabada y no pueda darles salida. "Contamos con arrancar con un 95 % y nos queda un pequeño porcentaje que nos irá entrando próximamente, ya que no tenemos fecha confirmada", asegura su responsable de marketing, Gemma Morante.