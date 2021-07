Julio César, ingresado por covid con 35 años, pide "empatía" a los jóvenes: "Todo el mundo puede pasar por esto"

La conocida como variante delta atiza sobre todo a la población joven, aún sin inmunizar. "Me empecé a encontrar un poco cansado, desgraciadamente, la fiebre me empezó a subir y pensé que no me iba a afectar, hasta que fue muy difícil mantenerme de pie", recuerda Julio César, que resume: "Ha sido una experiencia muy dura comprobar que te puede afectar tanto, aun siendo joven y teniendo muchas ganas de vivir, deja un poso a nivel psicológico".