Junqueras regresa a las aulas de la UAB entre aplausos para dar una charla propagandística

"No la conseguiremos si no somos capaces de implicar a las grandes ciudades de Cataluña como Barcelona, L'Hospitalet o Sabadell. Este es nuestro reto", ha reclamado Junqueras. Además, el republicado ha defendido que el referéndum y la DUI eran imprescindibles para granar credibilidad.

Tenemos que estar dispuestos a volver a la cárcel, si pensamos que nos regalaran nuestros derechos es que no sabemos de historia

Junqueras ha aprovechado también para mostrar su rechazo a su inhabilitación como profesor. "Me condenan a la inhabilitación absoluta para que no pueda dar clase pero no pueden impedirlo", ha añadido.