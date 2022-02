Juvillà supo oficialmente que perdió su escaño del Parlament por un SMS de la Seguridad Social

Juvillà empezó a "intuir" que había perdido su escaño cuando no pudo votar en el último pleno, antes de que trascendiera la pérdida de su acta. Sobre qué pasará con su puesto, el exdiputado ha explicado que quedará vacío hasta que su caso no tenga sentencia firme: "Aquí no se mueve nadie. Hasta que no haya resolución del Supremo, seguiremos como hasta ahora".