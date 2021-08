Laporta sobre la marcha de Messi: "No estoy dispuesto a hipotecar el Barça ni por el mejor jugador del mundo"

El presidente del FC Barcelona ha explicado que la marcha de Leo Messi se debe a la difícil situación económica del club y la única vía era "hipotecar durante 50 años parte de los derechos audiovisuales del Barça" y ha afirmado que " no estaba dispuesto a hipotecar los intereses del club ni por el mejor jugador del mundo ", ha afirmado.

Laporta ha reiterado que Messi quería quedarse en el Barça pero que la situación económica del club es muy delicada: "Los números del club son peores de los que nos habían dicho antes de entrar", ha reconocido y ha explicado que la masa salarial de los jugadores representa el 110% de los ingresos del club por lo que " no tenemos margen salarial ".

Pese a la marcha del argentino, Laporta se ha mostrado " más motivados que nunca para que el Barça sin Messi continúe teniendo éxito y dando alegrías al barcelonismo", ha afirmado. Aun así, ha lamentado no haber podido despedir a Messi con un homenaje debido a las circunstancias de la pandemia.

El FC Barcelona anunciaba este jueves que Leo Messi no seguirá en el Barça. Un bombazo para culés y aficionados tras semanas en que el el presidente del club, Joan Laporta, habían manifestado en reiteradas ocasiones el entendimiento entre ambas partes .

El club azulgrana lo ha achacado a que no ha podido encajar en la norma del fair play de LaLiga al jugador argentino - y a los fichajes con masa salarial alta -. Laporta ha reconocido que LaLiga también es partidaria de que Messi continúe en la liga española pero "hay algunos clubes que nos exigen que cumplamos la normativa de forma estricta ", ha dicho.

Según un comunicado emitido por el FC Barcelona, la contratación del delantero no se ha podido formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales . Este es el comunicado íntegro que ha emitido el club:

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.

Se desconoce cuál será el destino de la leyenda del Barça. Hasta el momento no se ha pronunciado en sus redes sociales pero a los aficionados no se les escapa que el "like" del París Saint-German en su última foto junto a Neymar mientras que la pasividad de la cuenta del Barça-