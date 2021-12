Largas colas por una PCR en Cataluña a las puertas de la Navidad

Ya lo dicen los expertos. Los negativos de los tests de antígenos no son de fiar pero los positivos son, con toda probabilidad, Covid. Es por ello, que los contactos de positivos deben realizarse la PCR de rigor lo que añade trabajo en pleno mes de diciembre, cuando las personas con síntomas de un resfriado común también quieren y deben descartar que la congestión no sea por COVID.

"Llevo desde el sábado con tos y ayer tuve fiebre" explica un vecino frente al CAP de Sarrià. "Estuve en contacto con un positivo el miércoles pasado. Me he hecho dos tests de antígenos y han dado negativo. He llamado al CAP y me han dicho que debo confirmarlo con una PCR", explica otro vecino.