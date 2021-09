Laura Borrás critica la falta de concreción en la mesa diálogo: "Solo sabemos de qué no quieren hablar"

El movimiento independentista celebró ayer la Diada de Cataluña, que poco tuvo que ver con las conmemoraciones anteriores. El día siguiente de la fiesta nacional catalana, los grupos políticos ya tienen la mirada puesta en la mesa de diálogo y las discrepancias no cesan a días del encuentro. Para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el gobierno español “no se está implicando al máximo para que no vayan hacia delante”.