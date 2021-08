Leo Messi: “El año pasado estaba preparado para irme, pero esta vez estaba convencido que seguiría”

El jugador se ha despedido del barcelonismo en unas condiciones “que nunca hubiese imaginado”. “Me hubiese gustado hacerla en el campo rodeado de la gente. Extrañé mucho al público en los partidos y festejar goles con ellos. Me retiro de este club sin verlos”, explica el argentino derrumbado, quien ha agradecido todos los momentos “buenos y malos” vividos en la entidad azulgrana.

El jugador tiene claro que volverá a Barcelona en unos años. “Es nuestra casa y hoy toca despedirme de ella , pero le prometí a mis hijos que volveré”. El jugador ha admitido que no estaba preparado para despedirse del Barça.

El capitán y recién ganador de la Copa América no ha desvelado dónde jugará la próxima temporada, aunque todo parece indicar que el destino elegido es el Paris Saint Germain: “ Es una posibilidad . De momento no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas”.

Sobre la foto entre los jugadores del PSG y Leo Messi en las vacaciones de los futbolistas en Ibiza, el futbolista ha explicado que "fue una casualidad". Incluso bromearon con la posibilidad de que el argentino recalase en las filas del conjunto parisino. "Me hacían bromas, pero la foto fue un momento entre amigos que disfrutaban de las vacaciones", añade.

"Me hubiese gustado que el momento de despedirme de la afición sea ahora, cuando me toca irme. No será lo mismo, pero por la afición estoy dispuesto a cualquier cosa", concluye.