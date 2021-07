L'Hermitage en Barcelona, el proyecto que une a empresarios y vecinos contra el Ayuntamiento

Nuevo capítulo en la batalla entre los partidarios y detractores de construir un satélite de L'Hermitage en Barcelona. Los promotores del museo debían presentar un protocolo de colaboración con el Gran Teatre del Liceu al Puerto de Barcelona que avalara la construcción del espacio. Estos han pedido no presentarlo y el Port lo ha aceptado. Pero la decisión no ha sentado nada bien al Ayuntamiento de Barcelona que mantiene que "no hay proyecto cultural" que justifique su construcción en la Ciudad Condal.