La lista de espera para operarse en Cataluña es de 152 días: "Cotizar toda la vida para esto"

"No puedes hacer vida, estás encerrado, solo bajas a comprar y no puedes conducir. Todo el día en casa, con dolores, a base de Nolotil y pastillas...", enumera Jose, que vive solo y lamenta la degradación de su nivel de vida desde entonces. Y mientras tanto, mes que pasa, mes que deja de cobrar el 40 % de su sueldo: "Voy a aguantar lo que tenga que aguantar, aunque no pueda, no me queda otra... Cotizar toda la vida para esto", explica, con 50 años y habiendo trabajando desde los 16.