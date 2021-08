Largas listas de espera para la reconstrucción mamaria: "Llevaba dos años sin verme bien"

“No me quitaba la camiseta frente a mi pareja. Al verme por primera vez después de la reconstrucción mamaria lloré. Llevaba mucho tiempo sin verme bien”. A Vanesa le diagnosticaron cáncer de mama hace cinco años. Después de superar la quimioterapia y la operación de pecho ha tenido que esperar un año y medio para la reconstrucción.

Para reconstruir la mama es necesaria la técnica de la micropigmentación, “ una especie de tatuaje ” según Josep Prat para reconstruir el pezón y la areola. La técnica no está implementada en el sistema de salud y “ en muchos casos debe costearla el paciente ”.

La consejería de Salut anunció en 2019 que trabajaba en un decreto para garantizar el tiempo de espera a seis meses e instó a los hospitales públicos a ofertar la técnica de la micropigmentación en un plazo máximo de cinco años, aunque de momento no ha visto la luz. Además, solo uno de cada cuatro hospitales públicos catalanes ofrece todas las técnicas de reconstrucción mamaria. “Es una técnica muy simple y no se entiende que no esté dentro del sistema público de Salud”, añade Josep Prat.