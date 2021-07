Llegan los 31 estudiantes de fisioterapia retenidos en Malta por coronavirus

Amigos y familiares han recibido emocionados a los 31 estudiantes de fisioterapia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona retenidos en Malta durante 14 días en los que no han podido salir de sus habitaciones. Tras semanas de incertidumbre han llegado este domingo al aeropuerto de El Prat.

Los estudiantes lamentan que a lo largo de estas dos semanas no se les permitió salir de la habitación pero tampoco se les realizó una prueba PCR para verificar si efectivamente habían sido contagiados.

Las familias denuncian que Malta ha retenido a sus hijos ilegalmente y han sufrido mucho durante este confinamiento forzado en el que no han recibido información. Es por ello que han denunciarán al gobierno maltés por lo que consideran una "retención injusta".

"Hemos puesto una denuncia penal por detención ilegal y reclamamos daños y perjuicios. Creemos que el contacto fue en el avión pero no nos han confirmado", explica el abogado que añade que los jóvenes tenían contratos laborales para trabajar durante el verano pero "no han podido realizar su trabajo.

Los jóvenes han regresado con ganas de relajarse junto a los suyos después de días que califican como "muy tensos". "Estábamos encerrados, no podíamos salir a hacer nada y la habitación era muy pequeña ", explica Aina Llauradó.

"No hemos recibido ninguna información. Todavía no sabemos si hemos estado en contacto con un positivo", explica Alba Lizán que considera que "Malta no se ha portado bien con nosotros" y que hasta el último momento les puso las cosas "muy difíciles".