Lucía organiza recogidas de basura con 9 años en Lleida: "Quiero ser un cuarto de Greta Thunberg"

"Lo hago por diversión, me gusta recoger basura, y porque no me gusta ver las cosas sucias... se pueden crear muchos incendios, el planeta se puede quedar sin agua, seco, contaminamos la capa de ozono, se secan los mares, los animales no podrían beber, nosotros tampoco y se acabaría el mundo", resume Lucía de forma apresurada, tras un año liderando la iniciativa 'Lulu Clean Planet'.