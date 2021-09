Los macrobotellones de La Mercè dejan 50 detenciones y 83 heridos: "Es una situación sin precedentes"

El Gobierno de Colau estableció un dispositivo de seguridad pensado exclusivamente para la celebración de las fiestas . Según Albert Batlle, teniende de alcalde de Prevención y Seguridad, el objetivo era velar por la seguridad sin acceder a la masa , con el objetivo de para no provocar “un mal mayor”. Sin embargo, los resultados del operativo no han sido los que esperaban y Batlle ya ha advertido que "los próximos fines de semana pueden ser críticos".

Solo el viernes, hubo 17 heridos leves, 23 menos graves y 3 graves. 13 fueron heridos por arma blanca y dos vehículos policiales quedaron completamente calcinados. La noche del sábado, no hubo apuñalamientos pero los servicios de emergencias tuvieron que realizar 39 asistencias

Según Inma Viudes, portavoz del sindicato SAP-FEPOL de los Mossos d'Esquadra , lo que ha ocurrido durante La Mercè es una situación "absolutamente descontrolada y sin precedentes" . Viudes asegura que no viene únicamente provocada por el efecto botellón, sino que se han normalizado en las calles estos altercados y se ha deslegitimado a la policía.

"Algunos grupos sociales y políticos han deslegitimado a la policía y eso ha provocado la respuesta que tenemos en la calle. Son mayoritariamente personas que se apuntan a la fiesta, menores tutelados y no tutelados, personas que se organizan para apuntarse a cualquier tipo de evento para destrozar y saquear ", explica Viudes.

Por el momento, el juez ha acordado libertad provisional para 12 de las personas detenidas la madrugada del sábado por los disturbios en la avenida de la Reina Maria Cristina. Este lunes por la mañana han pasado a disposición judicial y ahora, después de que la fiscalía no haya solicitado ninguna medida cautelar, quedan a disposición del juzgado siempre que se les requiera. Se les acusa, entre otras cosas, de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y daños a mobiliario urbano, equipamientos públicos y comercios. Solo la noche del viernes al sábado, los Mossos detuvieron a 22 personas.

"No se pueden consentir los botellones que estamos viviendo semana tras semana en Barcelona y mucho menos los actos de delincuencia de vandalismo que han afectado a locales de hostelería de Barcelona . Hay que exigir responsabilidades, una explicación clara sobre en qué ha fallado el dispositivo de seguridad de La Mercè", ha denunciado este lunes Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona.

Desde el gremio, reclaman que hay que exigir a las administraciones públicas que tomen cartas en el asunto, que controlen estas actividades cronificadas y que no permitan actividades tan graves como las que se han visto este fin de semana y "que lamentablemente se van produciendo en demasiadas ocasiones".

"Es necesario proteger el comercio barcelonés ante los actos delincuenciales . Urge a las autoridades a defender la marca Barcelona. Ha sido fruto de mucho esfuerzo y durante muchos a años poder convertirse en una referencia mundial; ahora no nos podemos permitir perderlo todo por falta de responsabilidad y determinación", reclama Àlex Goñi, presidente de PIMEComerç.

Goñi ha remarcado que el consumo va ligado a la percepción de seguridad y al estado de ánimo de las personas, por lo que, "la sensación de impunidad y violencia ocurrida en las calles de Barcelona no sólo denigran el municipio y su proyección internacional, sino que también tiene consecuencias directas en el tejido productivo, desincentivando las compras y la llegada de visitantes a la ciudad condal".

Mientras tanto, el sector del ocio nocturno sigue exigiendo una apertura de los locales para frenar, de alguna manera, lo que está sucediendo. "Salut ya no tiene ninguna excusa para no dar un calendario fijo de apertura. Es imprescindible. Advertimos que las imágenes iban a ser muy duras y así han sido. Si no abrimos el ocio nocturno esto va a ir a más", lamenta Ramón Mas, del gremio de empresarios de discotecas de Barcelona.