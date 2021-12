Magda Campins, epidemióloga y asesora del Govern: “Contemplamos el confinamiento si las restricciones no funcionan"

El Comitè Científic Assessor prevé pedir la suspensión de actividades no esenciales si los indicadores no mejoran, como en Portugal y Países Bajos

La presidenta del grupo de expertos expresa su sorpresa al pensar que la Generalitat tomaría medidas "más blandas" o esperaría a enero

Ómicron provocará tantos contagios como la primera ola, por lo que pide extender las medidas a otras comunidades y reducir la interacción por Navidad

Las nuevas restricciones que la Generalitat prevé implantar el viernes 24 de diciembre y que comportan la vuelta al toque de queda y el cierre del ocio nocturno llevan la firma de Magda Campins. Ella lidera el Comitè Científic Assessor de la covid-19 y celebra que el Govern de Pere Aragonès haya accedido a implantar parte de las medidas incluidas en el informe que le trasladó la noche del domingo, mientras se prepara para atajar el impulso de la variante ómicron si estas no funcionan.

La jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y presidenta del grupo de expertos que asesora en materia de covid al Ejecutivo catalán contempla solicitar el confinamiento en caso de que la nueva ola de la covid se desboque todavía más. "Obviamente no sería el confinamiento de la primera ola, sino el cierre de establecimientos no esenciales y hacer actividades que sí lo sean", ha declarado a este diario, preocupada porque "el número de contagios podría alcanzar" el del primer arreón de la pandemia.

Asimismo, Campins asegura que había solicitado medidas más restrictivas, como el cierre de los espacios interiores de bares y restaurantes así como su limitación horaria, aunque expresa cierta sorpresa al reconocer que creía que la Generalitat iba a ser "más blanda" con las restricciones que finalmente pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que apruebe.

P: ¿Cuál es la situación en Cataluña como para volver a restricciones tan duras propias de épocas sin vacunas?

R: Nos encontramos en el nivel 4, que es el nivel de máximo riesgo contemplado en un informe del mes de junio del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, que incluye las mismas medidas que nosotros hemos recomendado al Govern. Registramos un crecimiento exponencial de casos, pasando de 6.000 a 12.000 diarios, y este crecimiento puede acelerarse mucho por la expansión e la variante ómicron.

Tenemos más de 300 personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, por lo que el 30 % de camas de UCI están ocupadas por pacientes covid, cosa que obliga a desprogramar operaciones urgentes. Es necesario tomar medidas drásticas y es muy duro para el Govern tomarlas a tres días de Nochebuena, pero enero y febrero pueden ser terribles: el número de casos podría alcanzar el de la primera ola.

P: ¿El confinamiento domiciliario es una opción encima de la mesa?

R: Lo hemos contemplado como medida más extrema, lógicamente no un confinamiento como el de la primera ola de no poder salir de casa, pero sí el cierre de todos los establecimientos que no sean esenciales y solo poder hacer actividades que sí lo sean, al estilo del anunciado por Portugal y del que los Países Bajos pusieron en funcionamiento hace unos días.

Si la situación no mejora, contemplamos el cierre de todos los establecimientos no esenciales y solo poder hacer actividades que sí lo sean

Lo hemos contemplado, pero no como una medida para tomar en este momento. Mientras que en estos países es necesario, nosotros lo contemplamos en un futuro si también lo fuera y si la situación epidemiológica no mejora con las que hemos puesto ahora o con otras más restrictivas.

P: ¿Llega tarde este nuevo paquete de restricciones? ¿Deberían haberse tomado antes?

R: Es difícil de decir porque el crecimiento del número de casos ha sido muy rápido, condicionado por la irrupción de ómicron a diferencia de crecimientos anteriores más lentos con otras variantes. Unas medidas como estas no se pueden tomar a la ligera y hace diez días no teníamos tantas evidencias como ahora, y parte de la población no las habría entendido tampoco. Se han tomado cuando ha sido necesario.

P: ¿Serán suficientes?

R: Hay que esperar a ver la evolución y, sobre todo, el cumplimiento de estas medidas. Algunas se pueden vigilar e intentar hacer que se cumplan (como los aforos o los horarios), pero controlar el máximo de diez personas en reuniones familiares y de grupos es lo más difícil de controlar. Exige una conciencia y un sentido de la responsabilidad por parte de toda la población, por lo que pido prudencia y poner todos de nuestra parte para parar esta ola.

P: ¿Hasta qué punto aumentará la tensión hospitalaria?

R: Con el actual crecimiento, a final de año podemos tener unos 500 pacientes en UCI y 700 en el mes de enero, una cifra muy superior a la de la quinta ola, que ya supuso una saturación importante del sistema sanitario. Si no actuamos con contundencia, el sistema podría colapsar.

P: ¿Por qué el pasaporte covid no ha sido suficiente?

R: Porque es una medida más. No es ni será la única que nos sacará de la pandemia. Hay que ponerle muchas trabas al virus para que no pueda infectar y el certificado covid es una medida más para controlar la circulación del virus. Y hay que tener en cuenta que el uso del certificado covid para entrar en bares, restaurantes y gimnasios ha aumentado las vacunaciones; aunque no era el objetivo de la medida es un efecto muy positivo.

El pasaporte covid no es ni será la única medida que nos sacará de la pandemia

P: El ocio nocturno es la única actividad que deberá echar el cierre según ha aprobado por el Govern. ¿Qué problema ocurre en las discotecas?

R: La gente no se pone mascarilla en las discotecas, aunque el sector lo niegue, todos lo hemos visto. Yo no voy a discotecas [ríe] pero vemos imágenes de ello. Están bailando y sin mascarilla. Es un lugar en el que, lógicamente, la gente está contenta, bebe y se desinhibe, y aunque lleve mascarilla al entrar, luego esta desaparece. El ocio nocturno ha sido uno de los entornos de mayor riesgo de transmisión, está demostrado científicamente, y lamentablemente es uno de los lugares en los que hay que ser más restrictivo.

P: ¿Su informe recomendaba restricciones más duras?

R: Sí, proponíamos algunas más duras como el cierre de espacios interiores de la restauración para dejar abiertas solamente las terrazas, y restricciones horarias; también extender el certificado covid. Pero celebramos que el Govern haya concedido el resto de medidas porque es un primer paso. Ahora, deberemos ir monitorizando los datos y recurrir a medidas más restrictivas si seguimos empeorando.

Pensaba que el Govern iba a tomar medidas más blandas o que no las tomaría hasta después de fiestas para preservar la Navidad.

P: ¿Qué expectativas tenía al recomendar estas restricciones al Govern? ¿Esperaba que las aceptara?

R: Sí le soy sincera, pensaba que iba a tomar medidas más blandas que las que han tomado o que no las tomaría hasta después de fiestas para preservar la Navidad. O que otras consellerías diferentes a Salut, como Economía o Educació, tendrían más reticencias. Pero anticiparse al mayor número de interacciones que vendrán estos días nos satisface, cuando supimos las medidas que aprobaban, nos pusimos muy contentos porque es absolutamente necesario hacerlo ahora y son medidas proporcionales.

Por ello, queremos dar las gracias al Govern por haber tenido en consideración nuestras propuestas,

P: Para que entren en vigor, la Generalitat debe salvar el escollo del TSJC...

R: Nuestro documento es largo, tiene 25 páginas, e incluye toda la justificación científica disponible en este momento para tomar estas medidas. Incluimos estimaciones basadas en lo que ocurre en el Reino Unido y en Dinamarca, que tienen una situación 15 días adelantada a la nuestra. Si no lo aprueban, no tendrían en consideración la evidencia científica, que está clarísima en este documento, que también incluye modelos matemáticos y predicciones para enero y febrero.

Que tumbara las restricciones nos parecería totalmente ilógico.

P: ¿Cómo se debe explicar la situación para que la ciudadanía lo entienda y no sucumba al hartazgo tras cerca de dos años de pandemia?

R: Todos estamos muy cansados, no solo el personal sanitario sino toda la población. Todos esperábamos que con las vacunas acabaría la pandemia y quizás nosotros hemos contribuido a dar la sensación de que se había acabado. No es así, hemos visto que las vacunas pierden protección y que, por tanto, hay que ir administrado dosis de recuerdo. Y todos sabíamos que podría llegar una variante más transmisible o que escapara de las vacunas, pero lo veíamos como una posibilidad quizás remota, y hemos visto que esto no es así.

Todos esperábamos que, con las vacunas, acabaría la pandemia; quizás nosotros hemos contribuido a esa sensación

P: Estas navidades serán un déjà vu en Cataluña...

Debemos ser conscientes de que no las pasaremos bien, probablemente serán como las del año pasado aunque afortunadamente no tendremos el mismo número de muertes de entonces porque las vacunas nos ayudan a reducir la mortalidad. Pero la situación es complicada, la variante es complicada y entre todos debemos luchar contra el virus. Si no disminuimos las interacciones, lo lamentaremos mucho en 15 días porque la situación se complicará de forma muy importante.

P: ¿Otras comunidades deberían seguir el ejemplo de Cataluña?

R: Creo que deberían. No somos solo nosotros los que tenemos esta situación, otras comunidades tienen indicadores peores que los nuestros: Navarra, País Vasco, Aragón... Estas medidas se deberían aplicar en muchas otras comunidades autónomas y espero que en la reunión del miércoles con el presidente del Gobierno sirva para que las medidas que ponemos en marcha en Cataluña ayuden a avanzar en este sentido.

Es absolutamente necesario que todos vayamos a una, si no será muy difícil salir de esta pandemia. Igual a nivel global: todos los países debemos avanzar de forma similar y ayudarnos unos a otros para controlarla. La variante ómicron ha surgido en Sudáfrica, donde las coberturas vacunales son muy bajas y circula el virus; si los países ricos no ayudan a los pobres, no saldremos de la pandemia.

Otras comunidades tienen indicadores peores que Cataluña: Navarra, País Vasco, Aragón...

P: Ómicron escapa de la vacuna...