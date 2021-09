5.000 personas protestan contra la ampliación de El Prat: "Menos aviones, más vida"

La convocatoria de las plataformas 'Zeroport' y 'Ni un pam de terra' ha congregado a unas 5.000 personas para protestar contra la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat este domingo de 19 de septiembre. Han salido a la calle para pedir que el Consejo de Ministros no apruebe el proyecto, paralizado por la falta de consenso y apoyo por su impacto medioambiental.

"Es una vergüenza, no necesitamos más aeropuertos. Que inviertan en ferrocarriles y trenes", ha justificado un manifestante al periodista de Mediaset, Jordi Julià, a lo que otro agrega: "Este proyecto no tiene sentido, no es necesaria esta ampliación para nada".