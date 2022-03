Guijarro, alcalde de Badalona, recibe al futbolista Marc Gual tras su huida de Ucrania

El delantero, ex del Alcorcón, Sevilla y Real Madrid Castilla, se despertó con el sonido de las bombas —"no he escuchado nada tan fuerte en mi vida"— y se dirigió con sus compañeros a la ciudad deportiva para protegerse del ataque ruso en el búnker del club. Cuando "la cosa se calmó", salieron, compraron comida y pusieron rumbo a la frontera.

El 27 de febrero, aterrizó en el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y se abrazó con los suyos. "Hasta que no llegas aquí no estás tranquilo. Conseguir salir de la frontera ayuda, pero hasta que no les di un abrazo a mi familia y a mis amigos no me quedé tranquilo", en palabras del badalonés.