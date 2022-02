María Teresa, 82 años, víctima de un robo en su parking: "Sigo asustada, se tiró encima y me destrozó el brazo"

Un robo con violencia y que ya tenían planeado. Según nos explica la catalana, la misma mañana de los hechos vio a su agresor en un semáforo: "Un motorista se me puso al lado y me miró mucho el reloj, sabía que era un ladrón , pero al arrancar ya no le volví a ver".

"Cuando salí del coche, se me tiró encima y me dio un bofetón, pero sobre todo el brazo... Yo creo que llevaba un hierro y me lo deshizo", recuerda María Teresa que señala que, en ese momento, gritar y dar patadas no sirvió de nada, sino al contrario... "Todavía recibí más", puntualiza.