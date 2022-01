Marta Madrenas, alcaldesa de Girona: "Sería bueno aglutinarnos bajo el Consell per la República este 2022"

Defiende las diferencias entre Junts y ERC pero pide encontrar "el camino" en el órgano presidido por Puigdemont

Le "hubiese gustado dar más ayudas por la pandemia" y niega que haya distensión entre Generalitat y Gobierno

Ser referente en tecnología ser más sostenibles, algunos retos de Girona este nuevo año para el Ayuntamiento

Marta Madrenas (1 de noviembre de 1967, Girona) comienza el 2022 con la esperanza de que se hayan acabado las malas noticias. Acusa lo accidentado de segundo mandato como alcaldesa de Girona, al haber tenido que gestionar el impacto del temporal Gloria, de las protestas por la sentencia del procés y de la pandemia de covid-19. Ahora, confía en superar este nuevo "paréntesis" que la sexta ola y la vuelta a las restricciones han supuesto en la recuperación económica y cerrar su mandato con algo más de estabilidad.

Una estabilidad que también quiere para las relaciones entre su partido, Junts per Catalunya, la Esquerra Republicana de Pere Aragonès y la CUP. Para la también diputada en el Parlament, no hay otro "camino" que el que dicta Carles Puigdemont desde Waterloo. "Sería muy buena noticia aglutinarnos todos, tanto partidos como asociaciones como entidades en torno al Consell per la República" y que el órgano que lidera el expresident sea el que decida sobre las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La alcaldesa de Girona atiende a NIUS en su despacho consistorial con motivo del final del 2021 y el inicio del 2022.

Pregunta: ¿Qué retos tiene Girona en 2022? ¿Por dónde pasará la política municipal el próximo año?

Respuesta: Puedo destacar el 'Girona Ciutat Tecnològica', con el que queremos atraer a empresas y hacer de la ciudad un punto de conocimiento digital y tecnológico, y acogeremos el Centro Blockchain de Cataluña. También abriremos líneas de apoyo a las empresas en ciberseguridad, para reducir la brecha digital, revertir datos como que solo el 25 % de los trabajadores de este sector son mujeres... Hacer de la ciudad una smart city no solo en tecnología, sino también en conocimiento.

P: Tecnología y...

R: Sostenibilidad. El 40 % de la contaminación de las ciudades proviene de los edificios. Tenemos un proyecto que se llama Edificat para trabajar en fórmulas de rehabilitación de edificios para hacerlos sostenibles y ahorrar energía. Dando asesoramiento a empresas y ciudadanía para que sepan qué medidas implementar, con auditorías gratuitas, dando ayudas...

P: ¿A qué destinará su gobierno los fondos europeos Next-Generation?

R: Queremos conseguir financiación europea para estos proyectos, pero no es imprescindible, podemos desarrollarlos con recursos propios. Obviamente ayudaría a que las transformaciones fueran más profundas y confío en obtener más fondos.

Dicho esto, ya nos han concedido una línea de 3.500 millones de euros para llevar a cabo 'Girona Capital Gastronómica', que llevará consigo recursos educativos para dar a conocer la horticultura y arte en las Huertas de Santa Eugènia. Es un proyecto muy potente que promoverá un turismo más familiar y sostenible, y nosotros aportaremos 750.000 euros.

P: ¿Echando la vista atrás, rectificaría alguna decisión del último año?

R: Echando la vista atrás, solo veo que hemos pasado los dos años más terribles que se puede imaginar un gestor público. Las reacciones a la sentencia del procés, el temporal Gloria, la crisis de la covid... Me hubiese gustado dar muchas más ayudas, pero no ha sido posible porque tenemos la financiación que tenemos. Hemos hecho una buena gestión, hemos estado al lado de la salud y de las empresas, pero hemos visto que la gente sufría, por eso siempre te gustaría hacer más.

Me hubiese gustado dar muchas más ayudas durante la pandemia.

P: ¿Algo que podría haber mejorado?

R: La autocrítica que puedo hacer es que estamos inmersos en una burocratización excesiva sin justificación en las administraciones públicas. Desde que tomas la decisión, con el proyecto aprobado, y tienes la financiación, todavía tardas en implementarlo. Es bastante frustrante. Ne hubiese gustado encontrar formulas para ir más rápido en la implementación de políticas públicas.

P: ¿2022 será el año en que vuelva Puigdemont? Él ha dicho que celebrará los 60 años "en casa"...

R: Habrá que verlo, es lo que a mí me gustaría, junto a todos los exiliados porque su situación es absolutamente injusta. ¿Cómo puede ser que sean libres por Europa con resoluciones judiciales y el Estado considere que no? Debemos confiar en órganos y judicaturas exteriores y ver si, cuando salgan otras resoluciones contrarias a la judicatura española, el Estado español tendrá la madurez y la fortaleza para saberlas acatar. Eso me hace dudar.

P: ¿Se han felicitado las fiestas?

R: ¡Claro! Somos amigos y hablamos a menudo. Y le felicité el 29 de diciembre, que cumplió 59 años.

P: ¿Por Whatsapp, en una conversación privada o por un grupo?

R: No, por privado.

P: ¿Qué se dijeron?

R: No se puede saber, es personal [ríe].

P: Cataluña es la comunidad autónoma que ha tomado las medidas más drásticas en esta sexta ola....

R: Confío en las autoridades sanitarias. Aquí se ha priorizado un poco más los criterios sanitarios y científicos que los económicos, pero si hiciéramos más caso a lo que dicen todos los científicos aún deberíamos ser más estrictos. Cuesta encontrar el equilibrio, es cierto, pero si se toman decisiones más drásticas, también debería haber más ayudas. Ahora, la Generalitat ha promovido una serie de ayudas para los sectores más afectados; habrá que ver si son rápidas y suficientes.

P: ¿Es buena la distensión entre la Generalitat de Aragonès y el Gobierno de Sánchez?

R: Yo no sé si existe esta distensión. No tiene importancia lo que se pueda ver desde fuera cuando no se afronta la resolución del conflicto, y el Estado no lo está haciendo. La tensión existe, si se visibiliza más o menos es otro tema, pero existe. Estamos decepcionados con que no se afronte con valentía este conflicto que seguirá existiendo si seguimos poniéndonos una venda en los ojos y con embates cada vez más importantes, como el de la lengua.

Yo no veo distensión. No afrontar con valentía las dificultades las esconde más y crea una situación más difícil.

La tensión entre Generalitat y Gobierno existe; si se visibiliza más o menos ya es otro tema, pero existe.

P: Ha comentado la polémica de la convivencia entre el castellano y el catalán... ¿Qué debe hacer la Generalitat?

R: Lo que debemos hacer es asegurar el sistema de la escuela catalana, que ha tenido éxito muchas décadas y ha sido consensuado por una inmensa mayoría en Cataluña, y debería continuar en la misma línea. No nos podemos permitir alteraciones de estos consensos y menos por parte de órganos judiciales, que no están para corromper la voluntad de la ciudadanía.

P: La oposición le critica por compaginar sus tareas de alcaldesa con las de diputada en el Parlament. ¿Qué va primero, para usted, Girona o el Parlament?

R: No, ¡siempre Girona! Pero es óptimo que en el Parlament haya alcaldes, debería ser casi obligatorio. Somos la primera puerta a la que llaman los ciudadanos, sabemos las necesidades, qué es importante y qué no, somos los más pragmáticos.

Cuando aportas una mirada municipal y pragmática a la política favoreces a todos los ciudadanos de Cataluña. Los Ayuntamientos son la gran escuela para los diputados y se nota qué diputados han pasado por un ayuntamiento y cuáles no. En su pragmatismo, en la forma de negociar...

P: ¿Se presentará al siguiente mandato en Girona?

R: Lo estoy valorando, aún falta mucho. Ya dije que no me presentaría al Parlament por segunda vez y lo he vuelto a hacer. Falta mucho y lo acabaré de pensar.

P: Tenemos Presupuestos nuevos en Cataluña este 2022, pero hemos visto una vez más que ERC y Junts no se entienden en temas clave...

R: En el Ayuntamiento de Girona tenemos una relación excelente, no trabajamos en departamentos independientes, hay proyectos transversales que trabajamos todos con honestidad y lealtad.

Pero en clave de país, es cierto que se producen encuentros y desencuentros, y es legítimo: si somos grupos políticos diferentes, es lógico defender postulados diferentes, sería antinatural que no. Otra cosa es que hay algunas personas que son demasiado rápidas con los tweets y eso no nos beneficia. Si hacemos valoraciones de forma inmediata, no podemos evaluar con tranquilidad las cosas y parece que se haga una pelota de todo a través de las redes.

Hay algunas personas que son demasiado rápidas con los tweets y eso no nos beneficia.

P: ¿Se aplica el consejo en las redes?

R: No encontrarás ningún tweet mío contra ERC, puedes revisarlo. Y la mayoría somos así y esto no se pone en valor. Igual que hay mucha gente de ERC que no tiene ningún tweet en contra de Junts. En conclusión, en las redes hay que ser prudente y es fácil hacer comentarios en caliente, pero después no es útil.

P: ¿No es tal la tensión?

R: No. Parece que haya más lejanía de la que hay, pero es cierto que hay algunos perfiles que dificultan los buenos entendimientos.

P: Pero esos desencuentros no se dan solo en las redes, sino también en el Parlament, donde entiendo que las intervenciones están pensadas. Lo hemos visto con las cuentas...

R: Que formemos Govern no significa que seamos igual ni idénticos. Hay algunos enfoques que es lícito que veamos de forma diferente y este era uno. Nos hubiese gustado haber trabajado con más intensidad en el bloque soberanista los Presupuestos. Pero hemos decidido unir esfuerzos de los dos para tirar adelante el país y construir el proyecto de la independencia de Cataluña.

Debemos encontrar el camino, aún no lo hemos encontrado pero lo acabaremos haciendo, y en ese proceso las confianzas esenciales.

P: ¿El Consell de la República es uno de esos caminos?

R: Es 'el' camino. Este órgano exterior que no se ve afectado por la represión del Estado español es esencial, como lo es que los agentes vinculados a la independencia formen parte de él. Hay que encontrar este espacio fuera que posibilite tomar las acciones de forma colegiada, con lealtad, entre todos. Es imprescindible.

El Consell per la República es 'el' camino hacia la independencia, sería bueno aglutinarnos en él este 2022"

P: En Bruselas, lejos de la Generalitat...

R: Es de Europa de donde nos están llegando los éxitos en forma de resoluciones judiciales. Esto confirma que el Consell es el espacio que debe aglutinar a todos los agentes del independentismo para llevarnos a la independencia.

P: ¿Es su deseo para el 2022?

R: No, mi deseo es la independencia, pero sería muy buena noticia aglutinarnos todos (partidos, asociaciones, entidades...) en torno al Consell. Es el instrumento para llegar al objetivo final, que es mi deseo.

P: ¿Y en clave personal?

R: Seré clásica: salud y trabajo. Sé que es lo que se decía hace muchos años, pero es lo más importante: superar la pandemia de la covid y avanzar en la reactivación económica. Que todos los habitantes de Girona y de Cataluña puedan construir sus proyectos vitales y con garantías para que sean felices.

P: ¿Una serie que le haya gustado este 2021?

R: Una que me recomendó el exconseller El Homrani... ¿ves como nos llevamos bien? [ríe]. Se llama El espía, sobre Israel, en Netflix. Está tremendamente bien ambientada, hay tensión hasta el final...

P: ¿Ve muchas?

R: Soy muy cinéfila y, cuando hay buenas series y películas, me gusta verlas, sobre todo thrillers. Pero voy tan liada que me resulta imposible acabar una serie que dure mucho, me quedo en el tercer capítulo. Solo me puedo permitir ver miniseries mientras corro en la cinta y esta lo es.

P: ¿Y un libro?

R: Tirant lo Blanc. Me lo he leído cuando hemos tenido que estar más en casa por la pandemia y ya me lo estudié en el COU porque entraba para Selectividad, y leí el original de Joanot Martorell... pero ahora ha sido con la versión de Màrius Serra, con un catalán un poco más actual, ¡y es un libro de aventuras brutal!

P: Con Hipòlit, Estefania...

R: ¡Sí, sí! Vale la pena revisarlo. Me lo pasé muy bien, se me hizo corto ¡y mira que es largo!

P: Para acabar... ¿sobre qué está más orgullosa en lo personal?