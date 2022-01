Más de la mitad de residencias catalanas no tienen ningún caso de coronavirus

Las zonas menos afectadas por el virus son Alt Pirineu i Aran, Lleida y Girona . En estas regiones, prácticamente la totalidad de centros de mayores están libres de covid, gracias a los cambios de protocolos para prevenir la entrada de ómicron . En Alt Pirineu i Aran, por ejemplo, el 100% de las residencias están en nivel verde, es decir, sin ningún caso positivo de covid. En Lleida, el 84,9% no tienen positivos entre los residentes.

En el caso de Girona, tres de cada cuatro no tienen ningún contagio activo. De las 110 residencias de la zona, 82 están completamente limpias. Las restantes, se encuentran en nivel naranja o rojo . En concreto, 11 centros tienen la presencia de algunas personas positivas pero el brote se considera controlado. Por otro lado, 17 están en nivel rojo por la aparición de nuevos casos y brotes que todavía están en investigación.

En cuanto a las visitas, en aquellas residencias verdes y naranjas los visitantes tienen que enseñar el pasaporte Covid para acceder al centro. En aquellas residencias en fase II, además, los visitantes tienen que presentar una declaración responsable de no tener síntomas, no ser contacto estrecho y no haber estado en espacios de mayor riesgo en los últimos 14 días. También está limitado el número de visitas a un máximo de dos personas por cada residente.