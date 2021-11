La menor violada en Igualada entra en quirófano porque "las lesiones son brutales", según su abogado

"Toda intervención recoge un riesgo, no creo que se tema por su vida, no he podido hablar más ampliamente con su padre", ha valorado en El Programa de Ana Rosa el letrado Jorge Albertini. La joven ha tenido recaídas que no le han permitido declarar ante los Mossos d'Esquadra, pero "cuando esté plenamente recuperada, va a contar lo que pasó; no está en condiciones ahora por su estado físico, que es complicado".