El Parlament de Cataluña rectifica y acuerda acabar con los sueldos de funcionarios que ya no trabajan

La Mesa del Parlament de Catalunya ha acordado por unanimidad abrir negociaciones con el consejo del personal - los responsables de los trabajadores- para extinguir el polémico régimen de licencia de edad por el que la Cámara desembolsa 1,7 millones de euros anuales en sueldos de funcionarios que ya no trabajan .

La Mesa ha solicitado un informe de los letrados sobre el el procedimientos para eliminar esta licencia en los casos en que ha sido concedida pero no ejecutada. Sin embargo, no podrán hacer nada con las ya concedidas porque la legislación no se aplica con carácter retroactivo.