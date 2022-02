La Mesa del Parlament se reúne sin Juvillà entre los reproches de Junts y la CUP por su inhabilitación

Cuevillas (Junts) acusa a los 'cupaires' de querer "enviar a Borràs a la papelera del Código Penal"

La CUP critica a la presidenta por ceder ante las advertencias de la JEC mientras Juvillà pide unidad

ERC pide aclaraciones a Borràs tras conocer que la retirada del escaño se produjo hace una semana

La Mesa del Parlament se ha reunido este 4 de febrero tras trascender que el ya exdiputado Pau Juvillà ha perdido su acta. Encuentro que se ha producido sin el que también fuera tercer secretario de la Mesa y una vez la presidenta Laura Borràs ha cedido ante las advertencias de la Junta Electoral Central tras un pulso que ha resultado más simbólico que efectivo.

El caso del político de la CUP, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJ) en una sentencia no firme y recurrida, ha provocado nuevas rencillas en el seno del independentismo. Los 'cupaires' han expresado su malestar al no votar en el pleno de defensa de Juvillà este jueves después de que Borràs le rechazara la delegación de voto, momento en que los anticapitalistas ya dieron por perdida su condición de diputado.

Jaume Alonso-Cuevillas, diputado de Junts y presidente de la comisión del Estatuto de los Diputados que emitió el dictamen favorable a mantener el escaño del político, ha acusado este viernes a la CUP de querer enviar a Borràs "a la papelera del Código Penal" cuando los 'cupaires' solicitaron que la delegación del voto para Juvillà.

"La petición de la delegación de voto de Pau Juvillà sólo tenía por objeto enviar a Borràs no sé si a la papelera de la historia o a la papelera del Código Penal. Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que creía que no tenía ningún sentido, que la estaban dejando absolutamente sola y que asumiría ella sola las consecuencias penales", ha explicado en una entrevista en Ser Catalunya.

Por ello, le aconsejó que no aceptara la delegación de voto de Juvillà, y más teniendo en cuenta que el diputado de la CUP "no podía votar porque había un conflicto de intereses", motivo por el que Borràs invocó el artículo 16.1 del reglamento de la cámara. No se conoció la pérdida de su acta hasta después del pleno.

ERC critica las contradicciones

En este sentido, ERC pide claridad a la presidenta. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha preguntado en TV3: "¿No pudo votar por conflicto de intereses o porque ya no era diputado? Si no lo era, ¿por qué no se comunicó públicamente antes?"

Vilalta también ha afirmado que le habría gustado ser conocedora de "si desde el día 28 esto ya era así", ya que, según publica el Butlletí Oficial del Prlament de Catalunya (BOPC), la baja de Juvillà se habría producido ya el pasado 28 de enero a requerimiento de la JEC.

Para ella, no es coherente que los grupos parlamentarios independentistas trabajasen el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la situación de Juvillà y que no se le convocase para el pleno de este jueves como diputado: "¿Por qué fuimos a un pleno para luchar por sus derechos cuando alguien tenía conocimiento de que ya no estaba siendo diputado porque no se le estaba convocando?".

"No pedimos que nadie asuma nada, estamos pidiendo que se aclare toda la secuencia", ha insistido.

Juvillà reacciona a su inhabilitación

Una vez ha trascendido su inhabilitación, Pau Juvillà (que padece cáncer y la CUP eligió a Carles Riera para sustituirle en la Mesa) ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que pide unidad frente a próximas inhabilitaciones.

"Desde nuestros (lógicos) disensos, tenemos la obligación de construir una unidad antirrepresiva, con un principio de realidad, teniendo claro quién es nuestro oponente y trabajando con acciones concretas", ha compartido.

"Nuestro oponente es quien inhabilita un presidente por poner una pancarta, quien acusa a la Mesa del Parlament por permitir el debate o quien encarcela a gente por poner urnas. Quien nos niega el derecho a decidir libremente nuestro futuro. Ni más ni menos", en palabras del exdiputado.

Y concluye: "Vienen más inhabilitaciones y/o prisión y necesitamos esperanza y no frustraciones".

Como ya ocurrió con Torrent y el escaño de Torra