Milagros, atracada con violencia en su tienda de L'Hospitalet: "Me golpeó y me ató con bridas las manos y pies"

Milagros tiene varias contusiones, moratones en los brazos y quemaduras provocadas por las bridas

Pese a la extrema violencia utilizada, solo pudo robar 44 euros y prendas de ropa

El hombre ha sido detenido por cinco atracos violentos en L'Hospitalet de Llobregat

Eran las 10 de la mañana y Milagros, como cada día, abrió su tienda de ropa en L'Hospitalet de Llobregat. Como de costumbre, dejó la puerta cerrada con llave y empezó a preparar el interior, pero de repente un hombre picó preguntando si podía entrar para comprarse un pantalón. "Me dijo si estaba la tienda abierta y le dije que sí, que pasara. Cogió un pantalón y se metió en el probador para probárselo. Al poco rato, me pidió que le diera más colores", explica la mujer. En ese momento, ni podía imaginarse que ese hombre le iba a hacer pasar uno de los peores momentos de su vida.

Milagros actuó con el hombre como suele hacer con sus clientes, ofreciendo su ayuda y buscando nuevas tallas si lo necesitan. En ese caso, el tipo le pidió otros colores y cuando la dependienta fue a buscarlo se vio acorralada con un destornillador presionando su cintura. "Señora, soy yonqui, necesito la dosis, colabora porque le voy a hacer daño", le dijo el atracador a Milagros.

"Señora, soy yonqui, necesito la dosis, colabora porque le voy a hacer daño"

Ella se quedó en shock. No daba crédito de lo que estaba pasando. El hombre le quitó la cadena y el anillo de oro y la hizo entrar en el probador junto a él. "Se quitó los pantalones y se puso de nuevo las bermudas. Luego me hizo ir hasta la caja fuerte para coger la recaudación. Intenté escaparme, pero no pude, el destornillador me presionaba todo el rato el costado. Al llegar a la caja me puse tan nerviosa que no fui capaz de abrirla. Finalmente la pude abrir por debajo y me dijo: 'menos mal, ya estás colaborando'", relata Milagros emocionada.

En la caja solo había 34 euros en monedas. Era primera hora de la mañana y la caja todavía no estaba hecha, por suerte. Pero el atracador no se dio por satisfecho y pidió a Milagros el móvil y la cartera. "Le dije que el bolso estaba en almacén y me hizo ir para allí. Al ver que solo tenía 10 euros en el monedero empezó a ponerse nervioso, tanto, que me golpeó hasta que me caí y me di con la cabeza en el suelo. Empecé a sangrar y el aprovecho para ponerme las manos en la espalda atadas con bridas. También me ató las piernas con un cargador de teléfono", recuerda.

Me golpeó hasta que me caí y me di con la cabeza en el suelo. Empecé a sangrar y el aprovecho para atarme las manos y los pies

En ese momento Milagros solo recuerda oír muchos ruidos. El hombre no se daba por vencido y empezó a saquear toda la tienda. Metió en una bolsa toda la ropa que pudo y buscó por todos los cajones hasta encontrar el móvil. Cuando vio que ya no había nada más para robar, se marchó, dejando a Milagros atada en el almacén.

"Sentí que estaba vendida y no sabía qué me iba a pasar, pero de repente escuché como se iba y empecé a arrastrarme por los pasillos maniatada hasta que logré llegar a la puerta de entrada. Allí empecé a gritar y un peatón me escuchó y me quitó las bridas", recuerda Milagros.

Se arrastró por los pasillos maniatada

En ese momento terminó su pesadilla, pero todavía tiene el miedo impregnado en su cuerpo. "Soy una mujer fuerte pero ahora psicológicamente estoy tocada y muy nerviosa. Tengo la puerta cerrada de la tienda y ahora hago que llamen al timbre. Todavía me duelen las heridas, tengo contusiones por la boca, moratones en ambos brazos y piernas y quemaduras en las manos provocadas por las propias bridas".

Milagros lleva 29 años trabajando en esta tienda y la habrían atracado otras veces pero nunca con esta violencia. La mujer asegura que la va a costar superar lo ocurrido. El hombre ya ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra por atracar con violencia a cuatro peatones en seis días. Tiene 39 años y es de nacionalidad chilena.