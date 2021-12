Iceta, sobre las declaraciones de Casado: “Que sepa toda España que los niños catalanes hacen pipi”

El ministro de Cultura y Deporte del Gobierno, Miquel Iceta , ha respondido al líder del PP Pablo Casado, sobre las declaraciones que afirmaba que algunos profesores no dejaban ir al lavabo a los niños que hablaban en castellano : “ Que sepa toda España que los niños catalanes hacen pipi ”.

Iceta ha defendido que no permitirán que “unos u otros para pillar más votos dividan al pueblo catalán y malmetan en la convivencia , el bien más preciado que tenemos”. El ministro también se ha referido al modelo de inmersión lingüística. “¿Si se ha producido un retroceso en la lengua catalana, no tendrá algo que ver los gobiernos que ha tenido Cataluña hasta la fecha ?, se pregunta Iceta.

Lo ha dicho en el Congreso Extraordinario de los socialistas catalanes, que oficializará el relevo de Iceta por Illa como primer secretario. Sobre la contratación de más docentes para que haya dos en cada clase que se deba impartir en castellano, el político del PSOE ha mostrado su rechazo a las dos líneas: “ Queremos una única escuela , no separarlos por la lengua que dominen. Que aprendan inglés y que el catalán sea el eje de la escuela catalana”.

Los socialistas no han acudido a la manifestación por la inmersión lingüística en Barcelona. En la reunión, Iceta ha garantizado que el PSC ha alcanzado los objetivos fijados cuando asumió su liderazgo en 2014: "El PSC no es una moda, no es fruto de una experiencia de laboratorio ni un globo inflado mediáticamente; el nuestro es un proyecto muy sólido".