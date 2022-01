Mireia, primera paciente española con tres trasplantes de pulmón: "Ya puedo volver a cantar y bailar"

La joven no puede evitar ocultar la felicidad en su rostro. Ni siquiera la mascarilla esconde su sonrisa. Cuando habla de "las muchísimas cosas que ya puede hacer" sus ojos se iluminan . "Ahora puedo hacerme una coleta, ponerme los calcetines, ducharme... cosas cuotidianas que no damos importancia, pero cuando te cansas por nada empiezas a dar sentido a las cosas más sencillas".

Tres años después, en 2019, el cuerpo de Mireia presentó rechazo crónico de los órganos por lo que requirió un segundo trasplante de ambos pulmones al ser el único tratamiento que hay actualmente. "El segundo fue mejor que el primero hasta que me lo volvió a rechazar y me han tenido que hacer el tercero", añade.

Mireia solo desea poder hacer vida normal. "Estoy muy agradecida a los donantes, sin ellos no podría tener buenos pulmones. Me gusta bailar y no podía ni levantarme de la silla. Ahora me canso, pero ya puedo bailar y hacer cosas como cualquier persona. Puedo incluso subir escaleras, que antes no podía", explica.