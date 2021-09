Misterio en torno al parricida de Barcelona: la hipótesis del suicidio gana peso

A punto de cumplirse tres semanas del asesinato del menor de dos años y diez meses en una habitación del hotel Concordia de Barcelona, la policía catalana no ha conseguido dar con su paradero. Fuentes de la investigación aseguran que la búsqueda continúa con todas las líneas de investigación abiertas, que sigue la difusión de sus fotos en España y en el extranjero, y que su pasaporte está en vigor pero no han querido confirmar, si han encontrado dicho pasaporte, como apuntan algunos medios.

Martín Ezequiel Álvarez no ha contactado con nadie de su entorno, ni familiares ni amigos, en estos dieciocho días. Tampoco se han detectado movimientos en sus cuentas bancarias . La policía no descarta que pueda estar escondido en Cataluña o que, incluso, haya pisado suelo extranjero. Mientras, la hipótesis del suicidio se hace hueco en la investigación.

Fuentes policiales aseguran que, de ser así, el presunto parricida habría acabado con su vida y su cuerpo está en un lugar difícil de localizar , motivo por el cual no han dado con él.

A los investigadores no se les escapa que Martín Ezequiel Álvarez estaba en tratamiento psiquiátrico y las imágenes del aeropuerto no muestran que haya subido en algún vuelo. Aunque la visita a El Prat también podría haber sido una estratagema para engañar a la policía, el hecho que la policía no haya recibido ninguna pista sólida sobre uno de los hombres más buscados de España, dificulta la investigación.