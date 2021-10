Montse Planas superó un tumor mamario: "El médico debe dedicar tiempo a la paciente y resolver sus dudas"

"La parte más dura fue el momento de raparme. En ese momento ves que estás realmente enferma"

Montse Planas recibió el terrible diagnóstico durante un viaje de trabajo. Era diciembre y su oncólogo no le dejó acabar las fiestas navideñas para atacar al tumor, ya que era muy agresivo. Tres años más tarde, esta economista barcelonesa de 54 años rememora aquel episodio como un toque de la vida para situar sus prioridades y pide a los hospitales que pongan a las pacientes en el centro, en estos momentos "tan vulnerables".

Pregunta: ¿Cómo descubrió que padecía cáncer de mama?

Respuesta: A finales de noviembre me encontré un bulto en el pecho, pensé que no sería nada porque había tenido pequeñas cosas no malignas. Pedí hora a la ginecóloga y para una mamografía a la semana siguiente. El diagnóstico se retrasó y me llamaron para decirme que no me habían sacado suficiente líquido para la biopsia. Pero yo soy muy positiva y no le di importancia, así que continué con mis planes y pedí a una amiga que fuese a recoger los resultados porque me coincidía con un viaje de trabajo en Alemania. Me llamó durante la pausa del café, como habíamos quedado. Abrió el cobre y empezó a decir "Ostras, Montse. Ostras Montse" y se puso a llorar. Pasé la tarde en shock. Al día siguiente busqué un buen oncólogo.

Pregunta: ¿Qué tal la primera visita?

R: Me trató el doctor Cortés. A mí me fue muy bien porque me gusta conocer toda la información y fue muy didáctico. Me explicó lo que tenía. Era mediados de diciembre. Lo que me hizo dudar es que pedí empezar la quimio después de Reyes y me dijo que mi tumor no podía esperar tanto porque era muy agresivo. La empecé el 27 de diciembre.

Lo más duro fue raparme. Ahí ves que estás realmente enferma

P: ¿Qué fue lo más difícil del cáncer?

R: Nunca me había encontrado tan mal en mi vida. La quimio me tumbó. Luego hay aspectos más emocionales como explicarlo a familia. Mi hija tenía 8 años, somos familia monoparental. Recuerdo que veía la Marató de TV3 sobre el cáncer y me dijo que Serrat había superado tres. Aproveché para explicárselo y no le dio mucha importancia. También me preocupé por mi madre. Ella supero un cáncer de mama a mi edad y me dijo que si ella pudo sobrevivir hace 30 años antes, yo también podría. Mi familia se volcó conmigo. Pero para mí la parte más dura fue el hecho de raparme, en ese momento ves que estás realmente enferma. Luego mi hija llevo peor que se me cayese el pelo. Me compré una peluca para ir a buscarla al cole porque le costaba aceptarlo. Ahora empieza a hablar del tema antes no lo exteriorizaba.

P: ¿Es duro mostrar a la sociedad la enfermedad?

R: Había momentos que por la quimio que no podía ni caminar. Mi madre me obligaba a salir y pasear. El hecho de salir, caminar despacio y con el pañuelo es patético. Parecía que me estaba muriendo pero me estaba curando.

La psicooncología debería ser una práctica común en el tratamiento del cáncer de mama

P: Son situaciones muy difíciles. ¿Es necesaria la ayuda psicológica?

R: Yo soy muy positiva y con el cáncer me pasó lo mismo. Nunca me plantee que me podía morir, pero sí que me plantee que la vida me decía que tenía que parar. Me centré en cómo debía cambiar mi vida después del cáncer y tuve la ayuda de una psicooncóloga. De hecho, creo que debería ser una práctica común. He visto pacientes positivas y otras que han superado el cáncer y se han quedado ancladas en la enfermedad. Esto no les ayuda a avanzar.

P: ¿En qué consistió su tratamiento?

R: Fueron cinco meses de quimio y luego las intervenciones. Luego llegó la quimio con anticuerpo monoclonal, que ya podía trabajar. Ahora estoy con terapia hormonal para que mi cuerpo no fabrique estrógenos y el cáncer no vuelva. Mi cáncer era localizado pero del subtipo Her2-positivo, muy agresivo. Confío en que no regrese, todas las que lo hemos pasado vivimos con ese pequeño temor.

P: ¿Qué debe mejorar en la atención a pacientes de cáncer de mama?

R: Algunos centros ya lo hacen, pero creo deben organizar pruebas y resultados para que el paciente esté realmente el centro. No pueden enviarlos de arriba abajo con pruebas y papeleo porque son muy vulnerables y es fácil que se despisten. La psicooncología también es básica. Y el tiempo que el médico pase con la paciente es fundamental, debe prestarle atención y resolver sus dudas. Conozco mujeres que salían llorando de sus consultas porque el oncólogo no tenía tiempo para responder a sus preguntas. Eso crea mucha inseguridad.

He aprendido una cosa muy importante: que lo único que tengo en esta vida es tiempo y cómo lo use me hará feliz

P: ¿Ha aprendido alguna lección?

R: Muchas. Soy más feliz ahora que antes porque valoro las cosas y hago cosas que a mí me aportan. He aprendido una cosa muy importante: lo único que tengo en esta vida es tiempo y cómo lo use me hará feliz o infeliz. La gente dice: si tuviera tiempo haría esto. Están equivocados. El tiempo es lo único que tienes.