Muere de cáncer el ilustrador Miguel Gallardo, creador de 'Makoki' y 'María y yo'

Gallardo (Lleida, 1955), que ha fallecido en su casa rodeado de sus seres queridos, informa su agente literaria, Txell Torrent, no solo ha sido un pilar de las viñetas españolas por haber creado en 1977 a Makoki —junto a Juanito Mediavilla—, emblema del cómic 'underground' español de los ochenta, sino que además tuvo un papel determinante en que la revista 'El víbora', cónclave contracultural por antonomasia, viera la luz.

"No solo despedimos a uno de los grandes dibujantes (o como decía él, 'tradujante', porque traduce en imágenes lo que los demás piensan en palabras) de nuestro país sino a una de las mejores personas que he tenido el honor de conocer y con el que he compartido más de una década de proyectos, cada uno mejor que el anterior", ha señalado Torrent en un comunicado.