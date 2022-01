Muere Wilson, la suricata del Zoo de Barcelona desterrada por ser el macho más débil

Quien sea usuario habitual del Zoo de Barcelona echará de menos a Wilson. La suya era una parada habitual en las caminatas por el parque, ya que su 'destierro' levantó la curiosidad de los visitantes hasta justificar la colocación de un panel explicativo dedicado solo a este macho: era la única suricata que no vivía en comunidad después de que su grupo la expulsara hace siete años.

No obstante, los cuidados del parque y el constatar la ausencia de ataques llevaron a la suricata a abandonar ese estado de vigilia casi constante: "Para descansar, dejábamos que se escondiera por los túneles y los dormitorios y, como vio que no tenía ningún depredador y que lo cuidábamos de maravilla, que no debía pelearse por conseguir gusanos, saltamontes o grillos, se relajó". Wilson incluso se dejaba cortar las uñas, algo que hacen ellos mismos escarbando.