Mueren siete ancianos por un brote de covid en una residencia de Sant Joan les Fonts, Olot

"Con el cierre de visitas, no solo se han reducido los casos, sino que se han más que triplicado y afecta a 18 personas de una residencia de unos 50 ancianos, ¿para qué sirve no poder visitar a nuestros mayores si luego no se cumplen los protocolos?", critican los familiares de este pequeño centro de un pueblo de Olot. "18 infectados y tres fallecidos que sepamos, ya que estamos buscando a otras familias que se encuentren en una situación similar que no tengamos controlada", agregan.