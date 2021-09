Las mujeres se vacunan más que los hombres en Cataluña

"No acuden a vacunarse porque pueden pensar que la enfermedad no es grave" ha aseverado Cabezas y ha recordado que "más de la mitad de los casos de la quinta ola son personas jóvenes" y que por las UCIs catalanas han pasado más de 300 personas de menos de 40 años a causa de la COVID.

La Generalitat no ha desvelado los incentivos que ofrecerá a las personas que se vacunen pero sí habrá cambios en el sistema educativo. Los alumnos no vacunados no deberán hacer cuarentena y sólo deberán someterse a un test de antígenos, disponible y gratuito en farmacias, si hay un positivo en el aula. Los no vacunados deberán guardar cuarentena como ocurría el curso pasado.