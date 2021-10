Barcelona multa por primera vez a un propietario por cobrar un alquiler demasiado caro

Uno de los inquilinos que vive en el inmueble descubrió el pasado mes de enero que el propietario no cumplía con la ley, ya que no les informó de cuál era el precio del contrato anterior, inferior al actual. Cuando descubrió la situación, trató de negociar con la propiedad para firmar un nuevo contrato con el precio anterior, de 950 euros, pero asegura que la petición no fue escuchada y que decidió interponer una denuncia a través del Ayuntamiento, que les ha dado la razón.