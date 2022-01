63.000 vecinos decidirán en primavera si el Pirineo catalán aspira a los JJ. OO. de Invierno 2030

Podrán votar la candidatura los habitantes de 77 municipios pirenaicos, pero no los de Barcelona

El Govern se compromete a "no hacer obras faraónicas" y a respetar el medio ambiente con Pirineos-Barcelona 2030

Cataluña quiere acoger "el mayor número de disciplinas" y externalizar algunas en territorios como Aragón

La consulta que organizará la Generalitat sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 se celebrará a finales de primavera en 77 municipios del Pirineo catalán. Concretamente, podrán votar unos 63.000 vecinos de más de 16 años de las comarcas Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Subirà y Vall d'Aran, ha anunciado la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, este 21 de enero.

De esta forma, los ciudadanos de Barcelona no están llamados a votar a pesar de que la capital catalana participe en la organización de Pirineos-Barcelona 2030, de igual forma que otras comarcas del Prepirineo: "La toma de decisiones se debe hacer en los territorios donde pasará y es evidente que en Barcelona no tendrá un impacto en lo referente a disciplinas".

Vilagrà, que ha reconocido que "la marca Barcelona es muy potente", ha avanzado que el resultado será "vinculante" y ha presentado la candidatura Pirineos Barcelona 2030 como una candidatura "sólida, coherente, sostenible y que no plantee obras faraónicas".

No obstante, no ha avanzado la fecha ni la pregunta, que debe ser "clara" pero aún no está cerrada; tampoco ha entrado a valorar dónde se ubicarían las villas olímpicas, que deberían acoger a unos 4.900 atletas.

Sin "obras faraónicas" y con la puerta abierta a Aragón

La administración catalana pretende hacer frente a la campaña liderada por reconocidos deportistas como Kilian Jornet en contra de la cita olímpica por su impacto medioambiental. Los Juegos "deben respetar la biodiversidad, los espacios naturales y la sostenibilidad", ha asegurado la consellera, que ha garantizado que la administración catalana ha abordado en su reunión la lucha contra el cambio climático.

La candidatura que planea el Govern de Pere Aragonès pretende ser "fuerte", albergando el mayor número de disciplinas en territorio catalán y a la vez "colaborando con otros países" para las disciplinas para las que la comunidad no tiene equipamientos: "No tendría sentido construir unas infraestructuras ad hoc para 15 días porque no hay tradición" de estos deportes.

"Queremos que la candidatura tenga su centro en los Pirineos catalanes y externalizar aquellas disciplinas que no seamos capaces de dar con plenas garantías y que supongan hacer una inversión muy importante que después no tenga sentido porque no se hace esta disciplina de forma habitual", ha detallado Vilagrà.

"Estamos trabajando con los comités olímpicos, hemos puesto a disposición las infraestructuras que tenemos", ha agregado, insistiendo en utilizar los equipamientos ya existentes.

De esta forma, la consellera ha dejado la puerta abierta a que algunas disciplinas puedan celebrarse en los Pirineos de la comunidad de Aragón. "Es evidente que el potencial de la candidatura catalana es remarcable y creemos que se puede desarrollar mayoritariamente en el Pirineo catalán en colaboraciones externas con equipamientos en otros territorios; podemos colaborar con Aragón y otras posibilidades internacionales".

Por el momento, las autoridades al frente del proyecto aún no han valorado la opción de integrar Andorra en el proyecto, han dicho.

Tres de cada cuatro lo ven "interesante"