Nadia Ghulam, escritora afgana refugiada en Barcelona: "Mi familia está en peligro, los matarán"

N: No lo sabemos, pero tenemos miedo de que se lleven a las niñas o de que la tomen con mi familia. Ellos saben que soy una persona muy activa en Cataluña, he publicado tres libros traducidos en 14 idiomas y mi familia está en peligro.

R: He visto muchos tipos de tortura y lo que me están haciendo lo es. Cuando tienes un ser querido , lo retienen en un lugar y te llama diciendo "por favor, ayúdame", te están torturando. Siento impotencia, dolor y rabia.

R: Compré un móvil por internet y se lo envié, y ellos lo cargan donde pueden porque no hay electricidad . Y no pueden ver la televisión, sino que saben lo que pasa por lo que dice la gente.

R: Oía cosas de la guerra y pensaba que no me iba a tocar, hasta que un día, cuando tenía ocho años, una bomba cayó en mi casa y me abrasó. A mi hermano lo mataron en la guerra mientras yo estuve dos años en distintos hospitales, y mi padre volvió de combatir con una enfermedad psíquica por estrés postraumático.

R: Como no había hombres en casa que trabajaran, me vestí de chico para poder trabajar. Pensé que sería un día y que, al día siguiente, las cosas cambiarían, pero ese día se convirtió en diez años . Trabajé en la construcción, en un taller y en cualquier empleo que saliera.

R: Claro que empeorará. A mí me han quitado toda mi infancia y mi adolescencia. No he vivido nada de las dos por culpa de los talibanes. He perdido hasta mi identidad y mi nombre por ellos. ¿No es suficiente todavía, que ahora nos someten a esta tortura? Tengo que colgar, David, me acaba de llegar un correo, tengo que preocuparme por mi familia.