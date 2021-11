Los nuevos 'caganers' 2021: el Juego del Calamar, Ayuso, Pere Aragonès e Ibai Llanos

"Con Xavi teníamos la versión de jugador y ahora la hemos actualizado como técnico, hemos tenido que correr para tener el molde listo, pero hemos podido presentarlo a tiempo". También se ha adaptado la camiseta del ex del Real Madrid, Sergio Ramos , con los colores azul y rojos.

En el ámbito musical los nuevos escogidos son la cantante hispano-mexicana Alaska , del grupo Fangoria y con “¿A quién le importa?” como una de las canciones más conocidas, y la norteamericana Tina Turner, considerada una de las reinas del rock y que canta temas como The Best, uno de los más populares. Se añaden, en clave catalana, el músico, cantautor y político Lluís Llach; y Albert Pla, cantautor, actor y escritor y uno de los artistas del país más transgresores, sorprendentes y polifacéticos. En el apartado cultural también destaca Andy Warhol, artista plástico y actor norteamericano que participó en el nacimiento y desarrollo del pop art, un corriente artística que se inspiraba en la cultura de masas.

En cine, se ha apostado por Grogu, conocido como Baby Yoda, personaje ficticio de la serie The Mandalorian basada en Star Wars; por el arqueólogo y al mismo tiempo aventurero Indiana Jones, en camino de la película número 5; y por James Bond, también conocido como 007 y que recientemente se ha estrenado el 26º filme sobre acción y espionaje. También tienen lugar protagonistas de cómics y de películas infantiles como Teo (personaje de los libros infantiles 'Teo y sus amigos') y Campanilla (el hada que acompaña a Peter Pan), la serie de manga Naruto Uzumaki, y personajes de videojuegos como Among Us y Fortnite.