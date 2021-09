El ocio nocturno catalán empieza la acampada y huelga de hambre: "36.000 familias llevan meses sin ingresos"

El sector del ocio nocturno catalán dice basta a 18 meses de cierre . Aseguran que su situación es crítica, tanto, que han decidido empezar una acampada y huelga de hambre indefinida en la plaza Sant Jaume de Barcelona hasta que el Govern les ponga sobre la mesa un calendario de reapertura con garantías jurídicas "para que no vuelven a cerrar cuando les de la gana".

Pese a las exigencias, el Ejecutivo catalán ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no se plantea reabrir hasta que se haya superado el curso escolar . Además, este mismo jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado las medidas cautelaras planteadas por la patronal FECASARM para reabrir el ocio nocturno más tarde de las 00.30 horas. En cambio, ha avalado mantener una semana más las reuniones de como máximo 10 personas y el límite del 70% en el aforo en centros de culto.

"No entendemos como hay esa foto de los botellones, de los conciertos y no puede estar abierto de manera regulado el ocio nocturno. La apertura del ocio nocturno es un mal menor, creo que es necesario por orden público. Llevamos cerrados 18 meses y con los 40 millones de euros de ayuda que nos ha dado la Generalitat no cubrimos todos los gastos. Estamos hablando de pérdidas de más de 2.000 millones de euros", explica Martínez.