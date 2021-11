Los padres de una escuela de Palafrugell no llevarán a sus hijos a clase hasta que desalojen a unos okupas

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio Josep Barceló i Matas de Palafrugell (Girona) dejarán de llevar a sus hijos a clase hasta que no desalojen a los ocupas que hay al lado del centro escolar. Las familias afirman que hay gente viviendo de forma ilegal en unas casas al lado del colegio y fuman marihuana a pocos metros de los niños y muestran actitudes incívicas.

El ayuntamiento afirma que el caso está en manos judiciales y no pueden hacer nada. La 'AFA también ha hecho llegar los problemas a la conselleria d'Educació pero el Govern dice que las casas son de titularidad municipal y no puede actuar. Por ese motivo, la AFA ha amenazado con dejar de llevar a los niños a clase si no expulsan a los ocupas.