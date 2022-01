Ómicron ha infectado de covid-19 a más de 700.000 catalanes en las tres últimas semanas

Ómicron ha supuesto una explosión de contagios como no se ha producido en ningún arreón anterior de la pandemia, tal y como muestra el gran volumen de contagios en las tres últimas semanas. No obstante "esto no pasa solo en Cataluña", en palabras del conseller, que ha recordado que "la Organización Mundial de la Salud ya había previsto que la mitad de los europeos se infectarían".